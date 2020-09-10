7 توصيات في اجتماع العربية لحقوق الإنسان لدعم الشعب السوداني

استضافت المنظمة العربية لحقوق الإنسان اجتماعا مباشرا وعبر الوسائل التقنية لتنظيم جهود تحرك المجتمع المدني المصري والعربي، بناء على مبادرة أطلقتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان نهار الثلاثاء الماضي ٨ سبتمبر الجاري لدعم الشعب السوداني في مواجهة أزمة الفيضانات، وبعد مشاورات بين منظمات حقوق الإنسان المصرية.

أدار الاجتماع الدكتور حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بمشاركة علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومها البرجس أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان (أمين عام الهلال الأحمر الكويتي)، ونزار عبدالقادر مدير معهد جنيف لحقوق الإنسان (السودان سويسرا)، والدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، والدكتورة هالة عدلي حسين أمين الاتحاد العربي للقيادات، ومحمد راضي المدير التنفيذي للمنظمة العربية، وطارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وأحمد رضا طلبة مدير الوحدة القانونية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

ناقش الاجتماع المعلومات المحدثة عن الآثار الموقعة للفيضان في السودان اتصالا بارتفاع منسوب المياه لنحو ١٨ مترا، وتدهور الأوضاع في ١٦ ولاية من بين ١٨ ولاية في السودان، ووفاة ١٠٣ أشخاص وإصابة نحو ٥٠ آخرين حتى صباح اليوم، وانهيار ٣٠ ألف منزل، وتهديد ٤٣ ألف منزل آخرين، وتشريد نصف مليون مواطن.

وأشاد المتحدثون من مصر بجهود الحكومة المصرية وبعض الحكومات العربية بتقديم الدعم والإغاثة العاجلة المنكوبين في السودان، وأشادوا كذلك بمبادرة عدد من منظمات المجتمع المدني المصرية التي نشطت مساء أمس، وتم الإعلان عنها قبل قليل، معتبرين أن العلاقات بين الشعوب العربية وخاصة العلاقة بين الشعبين السوداني والمصري هي علاقات أصيلة وتاريخية ومتجذرة تتصل بالمصير المشترك، منوهين بالدعم التاريخي السوداني لمصر إبان حرب ١٩٦٧ وما بعدها.

واستمع المشاركون إلى موجز عن الجهود التي يقودها اتحاد القيادات العربية منذ أكثر من أسبوع، وجهود الهلال الأحمر الكويتي، وأهمية تنسيق الجهود المدنية وتكاملها، والقنوات التي يمكن اتباعها لضمان وصول الدعم وخاصة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في السودان، وترتيب الأولويات فيما يتعلق بالاحتياجات على المديين القصير والبعيد.

وخلص الاجتماع لتبني التوجهات التالية:

- التواصل مع المبادرة المدنية المصرية الموازية وضمان تكامل الجهود وتنظيم العمل لتعزيز أثره. (وقد تم بالفعل عقب الاجتماع التواصل بين المبادرتين والاتفاق على التحرك المشترك خلال الأيام القليلة المقبلة).

- التواصل مع المؤسسات التنموية والخيرية وجمعيات الهلال الأحمر المصرية والعربية، وإحاطتهم بالأولويات وسبل جمع وتقديم الدعم.

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- إطلاق مبادرة لتوجيه الدعم لإنشاء مساكن بديلة بأسس خرسانية ومسار إعادة الإعمار للوقاية من تكرار المأساة للبيوت الطينية والهشة.

- التواصل مع مفوضية العون الإنساني التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية لقناة رئيسية للمجتمع المدني لتقديم الدعم والمساهمات.

- التركيز على واحدة من الولايات الأكثر ضررا لضمان إحداث أثر ملموس ومستدام.

- إيلاء الاهتمام بمرحلة ما بعد الفيضانات في الزاويتين الصحية والغذائية على مدى زمني أطول، وخاصة توفير اللقاحات.

- تم التوافق على بدء الاتصالات بالمؤسسات المعنية والشريكة، وعقد اجتماع أسبوعي لمتابعة وتقييم الجهود وتطوير أثرها.

كما تم الاتفاق على تبني ما توصلت إليه المبادرة المدنية أمس الأربعاء، وخاصة الدعوة لتقديم التبرعات إلى مؤسسة "بيت السودان"، بالعنوان: 10 شارع المبتديان - السيدة زينب - القاهرة، وعبر حساب المؤسسة بالبنك الأهلي المصري (الفرع الرئيسي) بالرقم: