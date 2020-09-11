نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها في السطور التالية:
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جديد لها مع زوجها احمد العوضي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مؤمن_زكريا بعد تكريمه من النادي الأهلي.
نشر محمود كهربا لاعب النادي الاهلي صورة له مع صديقة بالفريق مؤمن زكريا بعد تكريمه من النادي الأهلي دعما له بعد مرضه.
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #سيدة_القطار بعد دفاع إحدى السيدات عن مجند بالجيش امام كسمري احد القطارات ودفعت له أجرة الركوب والغرام لعدم وجود مال كافي معه.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. أحمد العوضي يمازح ياسمين عبد العزيز.. كهربا يساند مؤمن زكريا برسالة مُبكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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