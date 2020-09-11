انت الان تتابع تفاصيل خبر “واقعة المجند والكمسري والأم المصرية” القوات المسلحة تصدر بياناً رسمياً على واقعة قطار المنصورة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - واقعة المجند الكمسري كانت حديث السوشيال ميديا على مدار الساعات الماضية منذ وقوع تلك الحادثة، وذلك بعدما حدثت مشادة كلامية بين الكمسري والمجند بسبب الأجرة، وإصرار الكمسري عل تسليم المجند للشرطة العسكرية.

واقعة المجند والكمسري والأم المصرية وبيان القوات المسلحة

وهنا تدخلت سيدة مصرية السيدة “صفية أبو العزم” بقلب الأم وشعورها أن هذا المجند هو ابنها، ومنعت الكمسري من تسليم المجند ودفعت له أجرة القطار، وإصر المجند بعد ذلك على ردها لسيدة القطار وسط حالة من الثبات والإنضباط من قبل المجند.

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ومنذ قليل أصدرت القوات المسلحة المصرية بياً رسمياً للتعليق على واقعة المجند والكمسري، والذي أشادت فيه بالإجراءات التي تم اتخاذها من وزارة النقل تجاه موظفها مرتكب الواقعة، كما أكدت على أن جميع أفراد القوات المسلحة يتحلون بالإنضباط.

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كما توجهت القوات المسلحة بالشكر للسيدة المصرية التي أصرت على دفع أجرة القطار وعدم تسليم المجند، مؤكدةً أن ما فعلته هذه السيدة يدل دلالةً واضحة على أصالة السيدة المصرية.

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