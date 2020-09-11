انت الان تتابع تفاصيل خبر “انخفاض جديد” الصحة تعلن تقريرها اليومي حول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الخميس 10 سبتمبر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت الصحة المصرية بقيادة الدكتورة هالة زايد تقريرها منذ قليل حول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الخميس 10 سبتمبر، وذلك وسط انخفاض ملحوظ بالإصابات والوفيات، وارتفاع حالات الشفاء.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الخميس 10 سبتمبر

وبحسب تقرير وزارة الصحة اليوم فقد خرج من مستشفيات العزل الصحي 908 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ووصلت إجمالي حالات الشفاء حتى الآن إلى 81597 حالة، وأكدت الصحة على خروج كل الحالات المذكورة من مستشفيات العزل بعد شفاؤها وتلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

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كما وصلت أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم إلى 154 حالة، ووصول إجمالي الحالات المصابة منذ دخول الفيروس لمصر وحتى اليوم إلى 100557 حالة.

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وأشارت وزارة الصحة إلى أن أعداد الوفيات اليوم الخميس بلغت 13 حالة جديدة، كما وصل إجمالي الوفيات حتى الآن لـ5590 حالة.