قطع المياه عن بعض أحياء سوهاج اليوم الجمعة لأعمال الصيانة

أعلن المهندس محمد بدرى محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، العضو المنتدب، عن قطع وضعف المياه بحى غرب وحى شرق مدينة سوهاج، للقيام بأعمال الصيانة وتغيير محابس خط طرد الصرف الصحى بميدان العروبة.





وأوضح بدرى فى بيان، أن قطع المياه يبدأ فى 11:45 مساء يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر الجارى، وحتى الساعة السادسة من صباح السبت الموافق 12 سبتمبر 2020 ولمدة ست ساعات. وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولى الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

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