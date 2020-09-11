قطع المياه عن بعض أحياء سوهاج اليوم الجمعة لأعمال الصيانة

وأوضح بدرى فى بيان، أن قطع المياه يبدأ فى 11:45 مساء يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر الجارى، وحتى الساعة السادسة من صباح السبت الموافق 12 سبتمبر 2020 ولمدة ست ساعات.
وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولى الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.
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