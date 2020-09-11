فيديو .. وزير النقل يمنح سيدة القطار اشتراكا مدى الحياة ويعد بزيارتها

قرر وزير النقل والمواصلات، كامل الوزير، منح اشتراك سنوى يجدد كل عام مدى الحياة، باسم السيدة صفية أبو العزم، الشهيرة بـ"سيدة القطار"، قائلا إنه سيذهب إلى بيتها لتكريمها.





جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر برنامج التاسعة المذاع على قناة مصر الأولى. وقالت صفية أبو العزم، بطلة واقعة القطار، ردا على إشادة الوزير: "أهم شئ لابد من تغير معاملة الكمسرى مع المواطنين أثناء ركوب القطار.. وأى عسكرى لابس بدلة جيش ماحدش يقوله فين تذكرتك، واضرب له تعظيم سلام وتمشى على طول.. هنتظر حضرتك وهجهزلك فطير مشلتت وأهل المحلة كرمه". من ناحية أخرى، قال وزير النقل:" فى القطارات المكيفة الجديدة سيوجد بها لوحة إعلانات، وهناك قطارات بها شاشات سينمائية.. الدرجة ثالثة بالقطارات على مستوى عالى فى الحمام والشبابيك".

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