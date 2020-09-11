صور .. حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد بمحافظة القليوبية

قاد مدير مديرية أوقاف القليوبية، حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد بالمحافظة، أمس، الخميس، بمشاركة قيادات الدعوة بمديرية أوقاف القليوبية، وبمشاركة مجتمعية، وتعاون من الأجهزة التنفيذية.





وقالت الوزارة فى بيان لها، إن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله "عز وجل"، واستعدادا لإقامة شعائر صلاة الجمعة الثالثة، اليوم، 11 / 9 / 2020م، بإذن الله تعالى. وصرح مدير أوقاف القليوبية، بأن هذه الحملة تأتى فى إطار المتابعة المستمرة لنظافة وتطهير بيوت الله تعالى، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذى يولى بيوت الله، رعاية خاصة، ويحرص دائمًا على أن تكون المساجد عنوانًا ومصدرا للنظافة والجمال، مؤكدًا أن خدمة بيوت الله وعمارتها والاهتمام بها وبروادها شرف لنا جميعًا.

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