أهم الأخبار.. تقسيم المناصب السيادية في ليبيا .. الست صفية حديث مصر .. والأهلي يمنح مؤمن زكريا قيمة تعاقده كاملة

نشر موقع دوت الخليج الإخباري ، عددا من الموضوعات والأخبار الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

بيان عاجل لـ الأعلى للدفاع اللبناني بشأن حريق مرفأ بيروت

طلب المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اليوم الخميس، من الأجهزة المعنية وإدارة مرفأ بيروت التدقيق والكشف على محتويات العنابر والمستوعبات الموجودة حاليا، عقب الحريق الذي اندلع اليوم.. للمزيد اضغط هنا

جدعنة الست صفية.. وزير النقل يعتذر للمجند فى واقعة القطار.. والقوات المسلحة: المرأة المصرية أصيلة

صاحبة الواقعة: قلبى وجعنى على العسكرى.. للمزيد اضغط هنا

عقلية استعمارية .. حليف أردوغان يهاجم ماكرون

انحازت باريس إلى جانب أثينا في النزاع التركي اليوناني حول الحقوق الحصرية لمساحات واسعة من شرق البحر الأبيض المتوسط ​​الشهر الماضي، فأرسلت سفنًا حربية وطائرات إلى المنطقة المتنازع عليها للتنقيب مع القوات البحرية اليونانية والقبرصية والإيطالية بعد أن بدأت سفينة مسح تركية في الاستكشاف للغاز في منطقة بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية. .. للمزيد اضغط هنا

ننشر مستشفيات الكشف الطبي على مرشحي مجلس النواب

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قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة للمترشحين في انتخابات مجلس النواب اعتبارَا من اليوم وحتى السبت 26 سبتمبر لبيان خلو المرشح من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي للأداء بواجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات .. للمزيد اضغط هنا

تقسيم المناصب السيادية السبع بالتساوي.. أهم البنود المتفق عليها بين أطراف المفاوضات الليبية في المغرب

استأنفت اليوم، الخميس، الجلسة الرابعة من المفاوضات الليبية الليبية في مدينة بوزنيقة بالمغرب، حيث حاول طرفي الأزمة الوصول إلى تفاهمات مشتركة .. للمزيد اضغط هنا

خبير يقدم نصائح مهمة قبل شراء الذهب.. شاهد

قدم الدكتور محمد حسان خبير الاقتصاد وأسواق المال خلال برنامج المستثمر يقدمه الكاتب الصحفي محمد صبيح على موقع دوت الخليج الإخباري عددا من النصائح لصغار المستثمرين قبل شراء الذهب لتجنب التعرض للغش أو الخسارة في رحلة الاستثمار مع الذهب.