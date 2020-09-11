البابا تواضروس يستقبل مجلس كنيسة مارجرجس هليوبوليس بالمقر البابوي

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل الخميس بالمقر البابوي باالكاتدرائية المرقسية بالعباسية نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق).
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش خلال لقائه مع نيافة الأنبا بيجول بعض الأمور الخاصة بالدير.
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