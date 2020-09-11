وأشاد مدير مديرية أوقاف الجيزة بدور الجمهور فى التعاون والمشاركة فى هذه الحملة بما يعكس وعى المصلين بأهمية نظافة المساجد وظهورها بالمظهر اللائق، فالمسجد عنوان النظافة والجمال، مؤكدًا أن خدمة بيوت الله وعمارتها والاهتمام بها وبروادها شرف لنا جميعًا، وأن الدين والحضارة والرقى والإنسانية تدعو جميعها إلى النظافة والجمال.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صور .. أوقاف الجيزة تنظم حملة لتعقيم وتنظيف المساجد استعدادا لصلاة الجمعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.