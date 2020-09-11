مركز الأزهر العالمى للفتوى : صلاة المرأة فى بيتها خير من المسجد

وأضاف فى بيان له، اليوم، الجمعة، حول صلاة المرأة فى الأماكن العامَّة، إن خشيت المرأة فوات وقت صلاةٍ وهى خارج بيتها فى مكانٍ عامٍّ؛ بحثت عن مكان تستتر فيه، وأدَّت صلاتها، وإن لم تجد، واتخذت ساترًا كجدار أو شجرة، وصلَّت، مع التزامها بالحجاب والسِّتر الكامل؛ صحَّت صلاتُها.
وتابع مركز الأزهر للفتوى: "إن لم تجد المرأة ساترًا من جدار ونحوه، وصلت دونه، مع التزامٍ تامٍّ بالحجاب والسِّتر؛ صحت صلاتها، وإن كان يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض حال الرُّكوع والسجود".
ولفت إلى أن رؤية الرجال الأجانب للمرأة أثناء صلاتها لا يُبطلها، مع ضرورة التزامها بالحجاب والستر.
وأشار مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية إلى جواز أن تؤدى المرأة الصلاة وهى ترتدى حذاءها ما دام طاهرًا.
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