الوزير: إعفاء أفراد القوات المسلحة من استمارة السفر والاكتفاء بالزى العسكرى

أصدر وزير النقل، المهندس كامل الوزير، قرارا بعدم طلب هيئة السكة الحديد من أفراد القوات المسلحة "استمارة سفر"، والاكتفاء فقط بالزى العسكرى، بعد واقعة "المجند والكمسرى" فى قطار القاهرة - المنصورة.





وقال المهندس كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، ويذاع على فضائية إم بى سى مصر: إن القوات المسلحة تدفع ثمن تذاكر أفرادها مقدما.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزير الدفاع، منذ فترة، لدفع ثمن تذاكر القوات المسلحة مقدمًا، قائلًا: اعتذرت بشكل شخصى وجميع قيادات وزارة النقل عن التصرف الذى تعامل به رئيس ومشرف القطار مع المجند بهذا الشكل، موضحًا: احنا دايمًا بنتعلم من أخطائنا وأى حاجة خطأ نصلحها.

وتابع: كان من الممكن أن يقوم رئيس القطار بمنتهى البساطة بطلب "استمارة السفر" من المجند، ويقترب منه قائلًا: ممكن أشوف تذكرتك أو استمارتك.

وقال: واضح جدًا أن الجندى البطل اللى كان موجود كان معاه الاستمارة بس مكنش متوقع إن رئيس القطار يعامله كده فارتبك، مشيرًا إلى أنه "من الممكن أن تكون استمارة الجندى تاهت منه وسط الشنطة، وكان من المفترض أن يطلبها الكمسرى بشكل أفضل".