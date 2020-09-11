لنقل المحامين .. خط أتوبيس من محكمة الأميرية إلى زينهم

وافقت النقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب رجائى عطية على طلب تسيير خط أتوبيس من محكمة الأميرية إلى محكمة زينهم.
ويبدأ تشغيل خط الأتوبيس من يوم السبت المقبل الموافق 12 سبتمبر 2020 وذلك لتيسير تنقل المحامين.
كان خالد السني المحامي بدائرة الزيتون والأميرية، قد تقدم بطلب إلى الأستاذ النقيب العام رجائي عطية، بتسيير أتوبيس بين المحكمتين لخدمة دائرة الزيتون والأميرية، ودائرة الأميرية، ودائرة الحدائق.
وبحث حسين الجمال، أمين عام النقابة الطلب، ووافق عليه لما فيه من خدمة للمحامين، موجها باتخاذ اللازم لتخصيص الأتوبيس، أو تحويل الحركة، بحيث يتحقق الغرض لنقل الأساتذة المحامين من الأميرية إلى زينهم.
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