نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم العالي": الاعتناء بجودة التعليم لبناء الإنسان (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، على أهمية الاعتناء بجودة التعليم من أجل بناء الإنسان بشكل سليم وبالتالي يعود على الدولة بالنفع.

وتابع "عبدالغفار"، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، بدون إنسان مدرب ومثقف وعلى قدر كبير من التأهيل كيف يتم تشغيل المصانع والشركات.

وأضاف وزير التعليم العالي، هناك تواصل بين القيادة السياسية والمسئولين عن التعليم لظهور مصر بشكل مشرف.

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