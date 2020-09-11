نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة الجلالة: افتتاح 33 برنامجا دراسيا هذا العام (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إنه يوجد بالجامعة (15 كلية – مجال) بها 66 برنامجا، وسيتم افتتاح 33 برنامجا منها هذا العام.

وأضاف "حيدر"، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الطلاب المتقدمين للدراسة سيخضعون لاختبارات، ومن ينجح منهم سينتقل للمرحلة الأخرى وهي المقابلات الشخصية، وبعد تخطيها سيتم تعريفهم بمجالاتهم المختلفة، مؤكدا أن عدد الطلاب المتقدمين للتسجيل بالجامعة حتى الآن بلغ 32 ألف طالب.

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