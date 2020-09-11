جامعة الجلالة: برامج المحاكاة مبنية على برامج الذكاء الاصطناعي (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إن العملية التعليمية وجميع برامج المحاكاة مبنية على برامج الذكاء الاصطناعي في جامعة الجلالة.





وأضاف "حيدر"، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هندسة الزكاء أهم البرامج التعليمية في جامعة الجلالة.

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