نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020: 97.2 بيطري و92.9 هندسة والكليات المتاحة للمرحلة الثالثة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة التعليم العالي بجمهورية مصر العربية عن نتائج قبول الطلبة والطالبات ضمن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020 وبذلك تم ملء جميع الأماكن المتاحة للمرحة الثانية، وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار أيضًا عن أنه ما زال يوجد أماكن في بعض الكليات بمختف الجامعات وجميع المعاهد العليا أيضًا والمتوسطة لطلاب المرحلة الثالثة والناجحين في الدور الثاني والتي سوف تضم أيضًا تنسيق الطلبة والطالبات الناجحين في الدبلومات الفنية.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020

جاء الحد الأدنى لأهم الكليات التي تجد درجة إقبال كبيرة دائمًا من الطلاب على النحو التالي:

الحد الدنى للالتحاق بكليات الطب البيطري: 398.5 درجة بما يُعادل 97.2 %.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية الهندسة: 381 درجة بما يُعادل 92.92 %.

الحد الأدنى لكليات التمريض: 349.5 درجة بما يُعادل 85.24 %.

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طريقة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020

ويُمكن لكل طالب التعرف على نتيجة التنسيق خاصته من خلال الدخول إلى رابط بوابة التنسيق وإدخال رقم الجلوس والرقم السري والرمز التاكيدي الضغط على الخطوة التالية لبدء في التعرف على النتيجة، وبذلك سوف يظهر اسم الكلية التي قد التحق بها الطالب والجامعة مع تنبيه بضرورة سرعة التوجه إلى الكلية من أجل استكمال إجراءات التحاق الطالب بها.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2020

بعد شغل نسبة كبيرة من الكليات المتاحة للمرحلة الثانية؛ أعلن الوزير أن أهم الكليات التي يوجد بها أماكن لطلاب المرحلة الثالثة تشمل ما يلي: