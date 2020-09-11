قرار جمهوري بإصدار ميدالية تذكارية بمناسبة اليوبيل الماسي لسلاح المشاة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار ميدالية تذكارية بمناسبة اليوبيل الماسي لسلاح المشاة، وتكون من طبقة واحدة من النحاس المطلي باللون الذهبي.
وتمنح هذه الميدالية لجميع أفراد سلاح المشاة الموجودين بالخدمة يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ من الضباط وضباط الصف.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
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