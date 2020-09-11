قرار جمهوري بتخصيص أراض بمحافظة الجيزة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٤٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بإزالة صفة النفع العام على مساحة ٩٠٦ر٥١ فدان تقريبا تعادل ٧٨ر٢١٨٠٤٦ متر مربع ناحية محافظة الجيزة خلف نادي الرماية على الامتداد الشمالي لأرض المتحف المصري، ويعاد تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
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