أشرف حيدر: الجامعات الأهلية غير هادفة للربح (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، هناك اختبارات ومقابلات شخصية من أجل قبول الطلاب في الجامعة، لافتا أن هناك أكاديمية عليا للعلوم بالجامعة لتعليم الطالب النظم العلمية.
وتابع "حيدر"، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أكاديمية العلوم تمتلك فلسفة قوية، مضيفا أن الجامعة تعمل على التطوير في التكنولوجيا الرقمية في التعليم عن بعد.
وفي سياق منفصل، قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إن استثمارات الدولة المصرية في الجامعات الأهلية ضخم جدا ويبلغ مليارات، ولذلك هي بمصروفات ولكنها غير هادفة للربح.
وأضاف "حيدر"، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصروفات الدراسة في كليات الجامعة أقل بكثير من التكلفة الحقيقية للعملية التعليمية.
وتابع رئيس جامعة الجلالة: سيتم إنشاء أكاديمية عليا للعلوم بجامعة الجلالة، لتعليم الطلاب النظم التعليمية المختلفة، وبناءً عليه يجب أن يتم تعليم الطلاب من السنة الدراسية الأولى طرق ونظم البحث العلمي، وهو ما سيساعده على مدى دراسته، وبعد تخرجه سيجد المكان الذي يضع فيه النواة لتقديم بحث عملي متميز.
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