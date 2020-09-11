نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف حيدر: الجامعات الأهلية غير هادفة للربح (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، هناك اختبارات ومقابلات شخصية من أجل قبول الطلاب في الجامعة، لافتا أن هناك أكاديمية عليا للعلوم بالجامعة لتعليم الطالب النظم العلمية.





وتابع "حيدر"، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أكاديمية العلوم تمتلك فلسفة قوية، مضيفا أن الجامعة تعمل على التطوير في التكنولوجيا الرقمية في التعليم عن بعد.

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