وزير الأوقاف : مشروع صكوك الأضاحى الأفضل هذا العام.. ونوزع 15 طن لحوم يوميا

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن حجم العمل بمشروع صكوك الأضاحى هذا العام هائلا، وهو الأفضل خلال الأعوام الماضية، مضيفا أن متوسط التوزيع اليومى للحوم 15 طنا.





جاء ذلك فى تقرير إخبارى بثته، اليوم الجمعة، الصفحة الرسمية للوزارة، عن تفقد وزير الأوقاف، لعمليات التشفية والتعبئة والتبريد والتجميد والنقل بمجازر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالبساتين.

وأضاف الدكتور محمد مختار، فى تصريحات للتلفزيون المصرى: قصدت أن أكون موجودا هنا للاطمئنان بنفسى رغم ما تردنى من تقارير ومتابعات يومية تؤكد جودة اللحوم التى تصل.

وأوضح أن هذا العام من أفضل الأعوام أداء ربما لأننا نضيف كل سنة الجديد إلى التجربة، قائلا إن وصول اللحوم فى المبردات لعمليات التشفيه والتعبئة إلى الوزن والتجميد كلها خطوات عملية مدروسة.

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وقال وزير الأوقاف: نجتهد أن نصل إلى المستحقين أو الأسر الأولى بالرعاية بأفضل وأجود ما هو موجود، والناس تعمق لديها أهمية المشروع من الناحية الدينية والوطنية والإنسانية.

ولفت إلى لمس من الشباب الجزارين أنهم ينفذون هذا العمل بحب من منطلق أنه بيعمل حاجة لله.

وأعرب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن شكره لجميع الشركاء فى مشروع صكوك الأضاحى والمشرفين والقائمين عليه بالوزارة، وكل من أسهم فى الوصول به إلى هذا المستوى الوطنى الاحترافى المتميز.