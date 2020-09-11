"تقديرًا لجهوده".. أوزبكستان تمنح عميد القاهرة أعلى أوسمتها

وحصل رجب على الوسام الأرفع في جمهورية أوزبكستان تقديرًا لدوره في تنمية العلاقات المصرية الأوزبكية ودعم أواصر الصداقة خصوصا في مجال العلم والثقافة بين البلدين الشقيقين.

وتتواصل سفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة مع وزارة الخارجية المصرية وجامعة القاهرة لتحديد موعد حفل ومراسم تقليد الوسام والمقرر لها الفترة ما بين 20 و 30 سبتمبر 2020.

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قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه مد جسور التعاون بين المكاتب وبعضها البعض وتوحيد الجهود لإنجاح هذه المنظومة لخدمة العمل وخروج المنتج السياحي والأثري بشكل يليق بحضارة مصر العريقة ومكانتها السياحية بين بلاد العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع مديري مكاتب السياحة الداخلية التابعة للوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون فيما بينها مما يساهم في الارتقاء بمنظومة العمل في ضوء الهدف المرجو منها.

حضر الاجتماع المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة، والأستاذة سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، والأستاذة آيتن فؤاد نائب رئيس الهيئة، والأستاذة إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة.

وقد استمع الوزير إلى أفكار ومقترحات والآراء المختلفة لمديري المكاتب والتي من شأنها أن تساهم في تطوير آلية ومنظومة العمل وتذليل كافة العقبات التي تعوق سير العمل بها.

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وفى نهاية الاجتماع وجه الدكتور خالد العناني بضرورة عقد اجتماعات دورية بين مسئولي هذه المكاتب بحضور رئيس الهيئة لمتابعة أداء هذه المكاتب باستمرار.

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اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع أعضاء لجنة الفعاليات والأحداث الداخلية، حيث تم مناقشة الخطة الترويجية الداخلية لمصر لعام 2020 / 2021 ووضع تصور لمشاركة الوزارة في الأحداث والفعاليات الداخلية المختلفة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة ضوابط وشروط الوزارة لدعم ورعاية الأحداث المختلفة وتقييم مردود رعايتها لتحقيق الاستفادة المثلى.

وفى سياق متصل، عقد السيد الوزير أيضا، اجتماعاً آخر مع أعضاء لجنة الترويج والمعارض الخارجية، تم خلاله استعراض ومراجعة خطة المعارض الخارجية التي تشارك فيها الوزارة وتحديد المعارض الهامة، التي يجب أن تشارك بها والعائد المتوقع من هذه المشاركة.

