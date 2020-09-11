الأرصاد : طقس الجمعة حار رطب .. وعظمى القاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الجمعة، طقس حار، رطب على القاهرة والوجه البحرى، تصحبه شبورة مائية، موضحين أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، بينما الرياح معتدلة.





ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مصحوب بشبورة مائية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

وذكر خبراء هيئة الأرصاد الجوية - فى بيان اليوم الخميس - أن حالة الطقس ليلا تكون لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتكون الأمطار متوسطة (30% تقريبا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، رعدية احيانا، والأمطار خفيفة ( 30% تقريبا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وتكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.

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وأشارت الأرصاد إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 24

وادى النطرون 33 25

طنطا 35 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 32 25

بلطيم 31 25

مطروح 30 22

السلوم 31 23

سيوة 35 23

بورسعيد 33 26

دمياط 31 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 37 23

السويس 37 24

العريش 33 23

رفح 33 22

رأس سدر 36 26

نخل 36 21

نويبع 37 30

طابا 37 26

كاترين 35 22

الطور 34 27

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 29

الفيوم 36 24

بنى سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 38 27

قنا 40 27

الأقصر 41 29

أسوان 42 30

إدفو 41 30

أبو سمبل 40 29

الوادى الجديد 40 28

شلاتين 38 29

أبو رماد 37 29

حلايب 35 30

رأس حدربة 35 30