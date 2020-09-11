4 محافظات تستقبل سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحى الأوقاف

وذكر بيان لوزارة الأوقاف، إن سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحى الأوقاف بواقع أربعة أطنان لمحافظتى الإسماعيلية، وكفر الشيخ، وثلاثة أطنان لمحافظة الدقهلية، وطنان لمحافظة مرسى مطروح.
وأضاف أن ذلك للأسبوع الخامس على التوالى، فى ضوء الإسهام المجتمعى.
وأكدت غرفة العمليات بالوزارة، على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستفيدين، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بتلك الخدمة.
وشددت وزارة الأوقاف فى بيانها، على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
وأفادت بأنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمى عن ذلك على موقع الوزارة بإذن الله تعالى.
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