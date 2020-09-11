نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها على النحو التالي :



رسميا الوداد المغربي يفسخ تعاقده مع جاريدو قبل مواجهة الأهلي

أثارت ضجة .. شاب يعتدي على مسنة في الطريق العام .. تفاصيل

وزارة الأوقاف تفتتح 130 مسجدا

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الجمعة

وزير السياحة والآثار فى زيارة قصيرة لمحافظة الأقصر بعد استئناف حركة السياحة الثقافية

قرار جمهوري بإصدار ميدالية تذكارية بمناسبة اليوبيل الماسي لسلاح المشاة

شوبير يحسم الجدل بشأن مفاوضات بيراميدز للتعاقد مع فايلر .. فيديو

إسرائيل تتجه للإغلاق الكامل مجددا بسبب كورونا

المغرب.. انفجار في مستشفى خاص بالدار البيضاء

مؤشر سلبي .. قائمة البلاد التي تعود لفرض الحظر تتزايد

فستان جريء.. خطيبة شقيق إلهام شاهين تثير الجدل .. شاهد

لبس بدلتين.. أول صور من فرح حمو بيكا



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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حدث ليلا:المغرب.. انفجار في مستشفى خاص بالدار البيضاء..إسرائيل تتجه للإغلاق الكامل مجددا بسبب كورونا.. شاب يعتدي على مسنة في الطريق العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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