وزير الرى : نقلة فى قرى مصر بعد انتهاء مشروع تبطين الترع

قال وزير الرى والموارد المائية، الدكتور محمد عبد العاطى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بالانتهاء من تبطين الترع خلال عامين بدلًا من عشر سنوات، واصفًا ذلك بأنه مشروع قومى سوف يخدم المزارع والدولة والمواطنين.





وأضاف خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر، ببرنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر": أن نقلة فى القرى المصرية ستحدث بعد انتهاء المشروع القومى لتبطين الترع، مضيفًا أن مصر تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح إذا توافرت المياه". وتابع وزير الرى، أن مصر تعانى من نقص كبير فى المياه ولكن وزارة الرى تعمل بكل جهد من أجل احتواء هذا العجز، وتنفذ العديد من المشروعات من أجل تعويض النقص، سواء من حيث التوسع فى الرى الحديث، أو تبطين الترع، وغيرها. وتحدث وزير الرى عن الفيضانات التى تشهدها السودان، قائلا، إنه منذ عام 1988 لم يحدث فيضان بالسودان بهذا الحجم، ولكن تعدى المواطنين على المجارى المائية والبناء على مخرات السيول، أدى إلى تفاقم الأزمة.

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