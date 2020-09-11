الحكومة: استثمارات قطاع التعليم بالمنوفية 2.227 مليار جنيه خلال 6 سنوات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا عبر تقنية "فيديو كونفرانس" مع اللواء إبراهيم أبو ليمون؛ محافظ المنوفية، لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في المحافظة.

واكد محافظ المنوفية أن إجمالي الاستثمارات في قطاع التعليم بالمحافظة خلال الفترة من 2014-2020 بلغت 2.227 مليار جنيه، موزعة على هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تم تخصيص هذه المبالغ لإنشاء 84 مدرسة جديدة، وعمل إحلال كلي لـ 26 مدرسة، وتوسعات لـ 64 مدرسة، وصيانة لـ 81 مدرسة، ورفع كفاءة 98 مدرسة تعليم عام و25 مدرسة تعليم فني، و9 مدارس من مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، و6350 من الورش والمعامل.

وتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون أن إجمالي الاستثمارات في قطاع التعليم بالمحافظة خلال العام المالي الجاري بلغ 374.2 مليون جنيه مقارنة بـ 255 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي.

وحول الاستثمارات الحكومية في قطاع مياه الشرب، أوضح المحافظ أنه تمت تغطية مدن وقرى المحافظة بخدمة مياه الشرب، باستثناء بعض المناطق التي تم ضمها للحيز العمراني، بطاقة تشغيلية 841 ألف م3/يوم.

وفي هذا الصدد، لفت محافظ المنوفية إلى أن إجمالي الاستثمارات في الفترة من 2014-2020 بلغ 1.128 مليار جنيه، تم تخصيصها لاستكمال إنشاء محطتي مياه بطاقة 153 ألف م3/ يوم، كما تم استكمال إنشاء 16 محطة إزالة حديد ومنجنيز بطاقة 98 ألف م3/ يوم، ومد شبكات مياه بطول 200 كم.

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وأضاف أن إجمالي الاستثمارات في قطاع مياه الشرب خلال العام المالي الجاري يبلغ 163.8 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه من المقرر خلال هذا العام الانتهاء من محطة مياه " الباجور" بطاقة 43 ألف م3/يوم، وكذا 3 محطات مياه(إزالة حديد ومنجنيز) بطاقة 20 ألف م3/يوم، وكذا جار العمل على الانتهاء من 4 محطات مياه مرشحة بطاقة 1.3 ألف م3/ يوم، فضلا عن إحلال وتجديد شبكات المياه بطول 56.6 كم بدائرة المحافظة.

وتطرق المحافظ إلى مشروعات قطاع الصرف الصحي، موضحا أنه تم تغطية كافة مدن المحافظة بخدمة الصرف الصحي، باستثناء بعض المناطق التي تم ضمها للحيز العمراني، كما تم تغطية نسبة 41% من قرى المحافظة بعدد 129 قرية وجار العمل على الانتهاء من 110 قرى بطاقة 470 ألف م3/ يوم.

ووفقا لما عرضه المحافظ، فإن إجمالي الاستثمارات بقطاع الصرف الصحي خلال الفترة 2014-2020 بلغ 2.815 مليار جنيه، خُصصت للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصحي في مشروعات تم تنفيذها ودخلت الخدمة، تمثلت في استكمال إنشاء 11محطة معالجة، واستكمال إنشاء 77 محطة رفع لخدمة القرى ومد شبكات الصرف الصحي بطول 980 كم، كما تم تخصيص جزء من الاعتمادات لإنشاء 4 محطات رفع في ميت الواسطى والسلخانة وعزبة عاصم وميت أبو الكوم وشبكاتها بطول 12 كم، وإحلال وتجديد 3 محطات رفع، وتم تنفيذ شبكات صرف صحي بطول 14.260 كم.

وخلال العام المالي الجاري، تم تخصيص 1.284 مليار جنيه؛ لاستكمال محطتي معالجة في كل من كفر تفرة البحري مركز بركة السبع، والخطاطبة وكفر داود ومركز السادات بطاقة 30ألف م3، واستكمال توصيل خدمات الصرف الصحي لـ 23 قرية خلال العام المالي الحالي، وجار تنفيذ 9 محطات معالجة بطاقة 107 آلاف م3/ يوم، كما تم إحلال وتجديد شبكات صرف صحي بطول 14.260 كم بدائرة المحافظة.