الوزراء ينفي تسريح عدد كبير من موظفي الدولة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تسريح عدد كبير من موظفي الدولة بالتزامن مع تنفيذ خطة التأهيل الإداري تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء.
وأكد أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أيٍ من موظفي الجهاز الإداري للدولة بالتزامن مع تنفيذ خطة التأهيل الإداري، مُشددًا على أن الدولة حريصة على تطوير ورفع كفاءة الموظفين، دون المساس بأي حق من حقوقهم، مُوضحًا أن الحكومة أعدت بالفعل خطة تدريب للمنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع الالتزام برفع قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة من أجل ضمان خدمات أفضل للمواطنين.
من الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للتدريب تحتوي على خمسة محاور رئيسية، كل منها تشتمل على مجموعة من البرامج التدريبية، وهذه المحاور تتمثل في محور البرامج الأساسية، محور البرامج التخصصية، محور برنامج القيادة الوسطى والإشرافية، محور القيادات العليا، محور التخطيط للحياة فيما بعد التقاعد أو ما يُعرف "بداية جديدة".
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الجهاز الإداري للدولة، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للجهاز (caoa.gov.eg).
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