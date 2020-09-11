هل تقرر منع صرف المعاشات إلا من خلال كارت ميزة؟.. التضامن تجيب

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن قرار بصرف جميع المعاشات من خلال الكارت الذكي "ميزة" فقط.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أي قرار بصرف جميع المعاشات من خلال الكارت الذكي "ميزة" فقط، وأن الآلية التقليدية لصرف المعاشات من منافذ الصرف المختلفة مستمرة كما هي، بالإضافة إلى طرح 3 أنظمة إلكترونية يحق لصاحب المعاش الاختيار فيما بينها، وهي الكارت الذكي "ميزة"، أو الحساب البنكي الخاص بصاحب المعاش، أو إحدى المحافظ الإلكترونية التي توفرها شركات الاتصالات، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي.

وفي السياق ذاته، فإن التحول للأنظمة الإلكترونية سيكون تدريجيًا بالنسبة للعملاء الحاليين، حسب رغبة العملاء للتحول للنظام الذي يرغبونه، وبالنسبة للعملاء الجدد أو الذين يتقدمون بطلب لاستخراج بطاقة بدل تالف أو فاقد من بطاقة صرف المعاش الحالية سيتم استبدالها بالكارت الذكي "ميزة"، حيث يستطيع المواطنون من أصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلالها، بعيدًا عن الطرق التقليدية في الصرف اليدوي من منافذ الصرف المختلفة.

وتعد بنوك (مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبى الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد) هي البنوك المتعاقدة مع البنك المركزي المصري لإصدار كارت "ميزة"، وتتمثل مميزات هذا الكارت في أنه مؤمن بشكل كامل ضد عمليات الاختراق والقرصنة، كما يحمل شريحة ذكية لا تلامسية تتيح إجراء المعاملات بمجرد ملامسة الكارت لماكينة "ATM"، وبالتالي إمكانية السحب النقدي من كل ماكينات الـ "ATM"، بالإضافة إلى إمكانية الشراء والدفع الإلكتروني، بما في ذلك سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، فضلًا عن الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.