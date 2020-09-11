دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج

وجاءت أبرز تغريدات رواد تويتر: #البدله_العسكريه_مجنناهم، شرف لينا كلنا وبيادة اصغر مجند برقبه خونه الداخل والخارج.

-يارب يتجننوا آكتر واكتر وتحيا مصر ويحيا جيش مصر خير اجناد الارض ويفضل مسبب لهم الجنان والرعب آكتر وأكتر. #البدلة_العسكرية_مجنناهم اصل البدله العسكريه ياما وقعت مخططات دول وان كنت ناسي افكرك Advertisements -البدله دى يلبسها حامى الأرض والعرض مالوش فالارض ولاعنده عرض. #البدله_العسكريه_مجنناهم #البدله_العسكريه_مجنناهم شرف لينا كلنا وبيادة اصغر مجند برقبه خونه الداخل والخارج.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر #البدله_العسكريه_مجنناهم يتصدر تويتر.. ومغردون: جيش مصر هيفضل مسببلهم الرعب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.