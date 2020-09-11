محافظ المنوفية لـ مدبولي: استثمارات العام المالي الجاري للمحافظة 410 ملايين جنيه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا عبر تقنية "فيديو كونفرانس" مع اللواء إبراهيم أبو ليمون؛ محافظ المنوفية، لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في المحافظة.

وخلال الاجتماع، أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إلى أن قيمة استثمارات العام المالي الجاري للمحافظة بلغت 410 ملايين جنيه بزيادة تُقدر بـ 188 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق؛ وذلك في مشروعات رصف الطرق وإقامة الكباري، وتحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، فضلا عن مخصصات مجال الأمن والإطفاء والمرور.

وأضاف المحافظ أن الوزارات الخدمية المختلفة تنفذ مشروعات بالمحافظة بإجمالي استثمارات للعام المالي الجاري تبلغ 2.114 مليار جنيه، موزعة على قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والصحة والكهرباء والتعليم والري والشباب والرياضة والأوقاف والتضامن الاجتماعات والتموين والثقافة والقوى العاملة.

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وتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون أنه بالإضافة إلى ماسبق فإن هناك استثمارات ومشاركات مجتمعية بقيمة 736 مليون جنيه، تنقسم إلى 236 مليون جنيه للخطة العاجلة لرصف الطرق المحلية، و100 منحة من البنك المركزي لقطاع الصحة، و135 مليون جنيه قيمة المشاركة الاجتماعية، و265 مليون جنيه مخصصات الخطة المركزية لإدارة المخلفات الصلبة.

وأضاف المحافظ أن جملة الاستثمارات المُنفذة بقطاع الصحة بالمحافظة خلال الفترة 2014-2020 بلغت 408 ملايين جنيه، تم تخصيصها لإقامة مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى شبين الكوم سعة 230 سريرا، وتجهيز 5 مستشفيات هي: زاوية الناعورة بالشهداء، ورمد شبين الكوم، وصدر منوف، وأشمون العام، وبركة السبع، كما أنفق أيضا من هذه المخصصات على رفع كفاءة البنية الأساسية لعدد 5 مستشفيات، وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة 12 وحدة صحية، وتطوير ورفع كفاءة عدد 13 وحدة رعاية أولية، وبناء أسوار وتجهيز 11 وحدة صحية، وإنشاء وحدة قسطرة القلب بأشمون العام للقضاء على قوائم الانتظار.

ووفقا لما عرضه اللواء إبراهيم أبو ليمون فإن جملة استثمارات قطاع الصحة خلال العام 2020-2021 بلغت 164.3 مليون جنيه.