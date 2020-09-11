التعليم: انتظام صرف كل الاستحقاقات المالية للمعلمين والموجهين بالعام الجديد

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول وقف وزارة التربية والتعليم صرف مكافآت المعلمين فى إطار خطة العام الدراسى الجديد، عار تمامًا عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف مكافآت المعلمين فى إطار خطة العام الدراسى الجديد، مُشددةً على انتظام صرف كل الاستحقاقات المالية الخاصة بالمعلمين والموجهين كما هى تماما خلال العام الدراسى الجديد بما فى ذلك الحوافز طبقا للقواعد والقوانين المطبقة فى هذا الشأن، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الحفاظ على حقوق ومصالح جميع العاملين بالمنظومة التعليمية.

وفى سياق متصل، سيجرى تفعيل نظام المجموعات المدرسية خلال العام الدراسى الجديد، والتى سيتم تنظيمها لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة، وكذلك تنظيم مجموعات تقوية للصفين الثالث الإعدادى والثالث الثانوى ولكن تحت إشراف الإدارة التعليمية، وذلك من خلال تجهيز قاعات للمجموعات بالشهادات العامة وتجهيزها تكنولوجياً، بما يتناسب مع توجهات الوزارة نحو التعلم الالكتروني، وستكون مجموعات التقوية اختيارية فى المواد المدرسية بالمدارس الرسمية، على أن يحصل المعلم على مقابل 85% من إجمالى الحصيلة.



وناشدت "التربية والتعليم" جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفى حالة وجود أى استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة "27963273/ 02".