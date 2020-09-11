غدا.. الأوقاف توزع 17 طنا من لحوم الأضاحى فى 5 محافظات

وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، أن التوزيع سيكون فى محافظات: "القليوبية – الفيوم – البحيرة – بنى سويف – القاهرة"، بواقع 4 طن لمحافظتى "الفيوم – البحيرة" و3 طن لكل من محافظة "القليوبية – بنى سويف – القاهرة"، وذلك للأسبوع السادس على التوالى.

وأضافت: ليصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 580 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات "القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بنى سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادى الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة".