صور.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد كفر أباظة بالشرقية

افتتح صباح اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مسجد كفر أباظة بالمحافظة.



افتتح صباح اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مسجد كفر أباظة بالمحافظة. وأضافت الوزارة فى بيان صحفى، أن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 130 مسجدا اليوم منها 53 مسجدًا بمحافظة الشرقية.

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