محافظ الغربية: سيدة القطار بعثت برسالة طمأنينة لجميع المصريين

أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اتصالا هاتفيا بسيدة القطار صفية أبو العزم بنت مدينة المحلة، أعرب فيها عن أسمى معانى الشكر والتقدير لموقفها البطولى والرائع لدعم ابن من أبناء القوات المسلحة.





كما أناب المحافظ، وفقا لبيان صحفى، اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة لمنزل أحد أقاربها بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية لتقديم باقة من الورود ودعوتها لمكتبه بالمحافظة تكريما لموقفها الجليل. وأوضح محافظ الغربية فى نهاية المكالمة، أن هذه السيدة والأم المصرية الأصيلة والمعلمة الفاضلة تبعث برسالة طمأنينة لجميع المصريين بأن هناك معلمين ومعلمات هم قدوة لأبنائنا الطلاب وقادرين على بث حب الوطن فى نفوسهم. وأشار إلى أن موقف السيدة صفية هو مثال يجب أن يحتذى به الجميع فقد ضربت أروع الأمثلة فى الوطنية واحترام قيمة الجيش المصرى، مؤكدا على دعمه لها فى مجال عملها ومتمنيا لها دوام النجاح والتوفيق.

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