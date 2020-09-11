وزير الأوقاف يكشف افتتاح 70 مسجدًا الجمعة المقبل

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على تدين مصر، مشيرًا إلى أن الاهتمام بدور العبادة في مصر غير مسبوق.

وأضاف جمعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامية ليندا عبد اللطيف عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، أن الجماعات الإرهابية عندما أطلقت كتائبها الإلكترونية لتضليل الناس، كان الرد من الدولة المصرية بشكل عملي لا بالأقوال، مشددًا على أن أسماء المساجد التي بنتها مصر والمساجد التي نفذت عمليات الصيانة والتجديد فيها منشورة بالكامل على موقع وزارة الأوقاف. وتابع: "سنفتتح 70 مسجدًا يوم الجمعة القادمة، فهناك بين جماعات الضلال والهدم والتخريب ودولة تبني في المساجد والمدن الجديدة والطرق والبنية التحتية والكهرباء والمياه والصرف الصحي"، مشددًا على أن مصر تسير في طريق البناء وهذا ما يغيظ أعداؤها.

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