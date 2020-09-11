وكالة الفضاء المصرية: إطلاق قمر صناعي يوليو 2021 وآخر في سبتمبر 2022

قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الصين ستعطي لمصر منحة تصنيع قمر صناعي كبير وزنه يبلغ 330 كجم، له قدرة الحصول على صور فضائية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع بدأ في سبتمبر الماضي.

وأضاف القوصي، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، والإعلامية ليندا عبد اللطيف عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e: " انتهينا من المرحلة الأولى من المشروع، وبعدها سنصنع قمرا في مصر والصين في مركز تجميع الأقمار الصناعية، والإطلاق سيكون في سبتمبر 2022".

وتابع أن مصر منخرطة في مشروع آخر لتصنيع قمر صناعي مع شركة ألمانية، حيث تشارك وكالة الفضاء المصرية فيه بنسبة 45%، وأنها أنهت قمرا تعليميا بالكامل مع أكثر من جامعة ضمن مشروع "قمر الجامعات"، وسيجرى إطلاقه في يوليو 2021.