محافظ المنوفية: لدينا 141 ألف طلب تصالح.. وقيمة المتحصلات 124 مليون جنيه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا عبر تقنية "فيديو كونفرانس" مع اللواء إبراهيم أبو ليمون؛ محافظ المنوفية، لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في المحافظة.

وحول جهود التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع اليد، نوّه المحافظ إلى أنه خلال الفترة من ديسمبر 2019 وحتى 9 سبتمبر الجاري، بلغ عدد الطلبات المقدمة للتصالح 141031 طلبا، بينما وصل عدد المسددين لمبالغ جدية التصالح إلى 137986 شخصا، بنسبة 98%.

وأشار محافظ المنوفية إلى استمرار العمل بمنظومة تقنين أوضاع التعديات على أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة من ديسمبر 2019 وحتى أغسطس 2020 بلغ عدد العقود المسجلة على بيانات المنظومة 571 عقدا بقيمة متحصلات بلغت 124,180 مليون جنيه.

وتطرق اللواء إبراهيم أبوليمون إلى جهوده منذ ديسمبر 2019 وحتى الآن في رفع المستوى الحضاري للمحافظة، وفي ضوء ذلك شرح أهم الأعمال التي قام بها لتطوير ورفع كفاءة كورنيش العاصمة شبين الكوم، من خلال المشاركة المجتمعية، فضلا عن جهود إعادة تنظيم وتخطيط الشوارع، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 15 ميدانا لإضفاء مظهر حضاري عليها، وذلك بالتمويل الذاتي والمشاركة المجتمعية، بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه، فضلا عن أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة المستشفيات بحي غرب شبين الكوم، الجاري تنفيذها من خلال نقل موقف بركة السبع إلى الموقف الحضاري القائم على ترعة الجردة؛ لتقليل الكثافة المرورية وحفاظا على المظهر الحضاري للمدينة.

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وضمن جهود إضفاء المظهر الحضاري أيضًا، نوّه محافظ المنوفية إلى وضع خطة لزراعة أشجار النخيل المثمر بشوارع العاصمة، وفي ظل هذه الخطة تم زراعة أكثر من 800 نخلة مثمرة.

واستمرارا لجهود الارتقاء بالمستوى الحضاري للمحافظة، قال المحافظ إنه تم افتتاح مشروع مجمع مواقف الشهداء النموذجي المطوّر، المقام على مساحة 4500م بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه من التمويل الذاتي للمحافظة؛ من أجل القضاء على المواقف العشوائية، وجار إنشاء موقف نموذجي آخر في مدينة منوف على مساحة من الصرف المغطى بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه من التمويل الذاتي للمحافظة.

وحول المشروعات التي يتم إعدادها حاليا للبدء في تنفيذها، أشار محافظ المنوفية إلى أنه من بينها 9 مشروعات للنهوض بالمستوى الحضاري للمحافظة، ومشروعان للأسواق الحضارية بمدينتي الباجور والشهداء، كما تم التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات، وتم بناء على ذلك إقرار واعتماد خطة لتطوير المناطق غير المخططة بأنحاء المحافظة سيتم تنفيذها على عدة مراحل.