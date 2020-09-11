حقيقة إخلاء الدويقة من السكان دون توفير وحدات سكانية بديلة لهم

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء اليوم الجمعة، حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن إخلاء منطقة الدويقة من السكان دون توفير وحدات سكنية بديلة لهم. وتواصل المركز الاعلامي مع محافظة القاهرة، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدا أن المحافظة قامت بتوفير مساكن حضارية بديلة لقاطني تلك المنطقة فور إخلائها، باعتبارها منطقة آيلة للسقوط ولا جدوى من ترميمها، حيث تم نقلهم إلى وحدات مؤثثة بالكامل بمدينة الأسمرات، وذلك لتوفير حياة كريمة وسكن لائق للمواطنين. Advertisements كان المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، قد كشف أيضا حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بمصلحة الشهر العقاري. وتواصل المركز الاعلامي مع وزارة العدل، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدا أنه تم خفض رسوم توثيق العقارات بالشهر العقاري لتصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى عن الوحدة العقارية، مهما زادت مساحتها أو قيمتها المالية، وذلك وفقًا للتعديلات الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن رسوم التوثيق، وذلك في إطار سعي الدولة لتشجيع المواطنين على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية.

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