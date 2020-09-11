اليوم.. قطع المياه عن مدينة الشيخ زايد لمدة 12 ساعة

أعلن المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن قطع المياه بالمدينة لمدة 12 ساعة، بدءا من الساعة الـ9 مساء اليوم الجمعة 11/9/2020 وحتى الساعة الـ9 صباح غد السبت 12/9/2020.





وأوضح جهاز المدينة فى بيان صحفى، أن ذلك نظرا لأعمال الربط بخط المياه الجديد "خط الصلب"، وكذا القيام ببعض الإصلاحات فى خط المياه الرئيسى بالمدينة. ويهيب جهاز المدينة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، مؤكدا عودة المياه فور الانتهاء من تنفيذ أعمال الإصلاحات.

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