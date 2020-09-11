عاجل| الأوقاف : مختار جمعة لم يرفض افتتاح أى مسجد ونطالب الإعلام بالدقة

أكدت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد بشأن رفض وزير الأوقاف افتتاج أى مسجد، موضحة أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، افتتحا مسجد كفر أباظة فى مدينة الزقازيق، صباح اليوم الجمعة.





ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الأوقاف، فقد فوض الشيخ زكريا الخطيب، مدير المديرية ومديرى الإدارات فى افتتاح باقى المساجد، وعددها 52 مسجدًا، مراعاة لظروف دخول وقت الجمعة. وطالبت الوزارة الوزارة وسائل الإعلام والصحف بتوخى الدقة فى صياغة أى خبر.

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