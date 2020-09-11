وزير الرى يوقع اتفاقية تعاون مع وزيرة الثقافة بـ جنوب السودان

وقّع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ونادية اروب وزيرة الثقافة والمتاحف والتراث بدولة جنوب السودان إتفاق تعاون لمشروع تطوير وتأهيل نُظم الري بمزرعه مريال باي بمدينة واو. حضر توقيع الاتفاق السفير محمد قدح سفير مصر بجمهورية جنوب السودان. يأتي ذلك خلال الزيارة الرسمية التى يقوم بها وزير الري المصري والوفد المرافق له لدولة جنوب السودان .

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