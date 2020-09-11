تنطلق غدا السبت، اولي المحاضرات المجانية التي تقدمها شعبة الهندسة المدنية لمهندسى شعبتها، حيث تقوم برئاسة المهندس الإستشارى احمد رمزي، بتقديم محاضرات مجانية لكل مهندسى مدنى يقدمها كوكبة ونخبة من أساتذة الخرسانة يوم السبت من كل اسبوع على مدار ستة أسابيع.
وقد صرح المهندس أحمد رمزى رئيس شعبة الهندسة المدنية أن الشعبة تسعى دائمٱ للبحث وتقديم كل ما يمكن أن يستفيد به المهندس المدنى .
وجاءت الفكرة بتقديم مادة علمية متميزة بخبرة مقدميها لكل مهندس لثقل خبرته وتميزه وتقليل فرصة الأخطاء وتقليل عنصر الزمن للحصول على التميز.وذلك دون أن يتكلف مبالغ ربما لاتناسب الجميع للحصول على مثل هذه الجرعة المكثفة من المعلومة.
فكان التواصل مع السادة الأساتذة الأفاضل قامات الخرسانة وبمجرد عرض الفكرة تحمس لها الجميع وكان قبول منح المحاضرات تطوعٱ ومشاركة منهم لشعبتهم دون تقاضى أى مقابل.
كما أضاف المهندس أحمد رمزى أنه بمجرد الإنتهاء من محاضرات الخرسانة الستة سوف يليها كل مجالات الهندسة المدنية تباعٱ.
كما تعد الشعبة لتقديم عدد من الندوات الهامة فى ذات الشأن وذلك فيما يخص المشاريع القومية الهندسية التى تتم حاليٱ وعلى سبيل المثال المتحف المصرى الجديد والذى يعد صرح إنشائى يهم جميع المهندسين للإستفادة من كل الخبرات التى قدمت لتنفيذه بهذا الإبهار وكذلك شبكة الطرق والكبارى التى أثرت فكرة ونظرة الخارج لمصر.وغيرها مما سيلقى رضاء وترحيب للمهندس المدنى.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر غدا.. أولى محاضرات شعبة الهندسة المدنية المجانية بنقابة المهندسين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.