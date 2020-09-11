القوى العاملة: تعيين 354 شابا.. منهم 20 من ذوي الهمم بالسويس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس 354 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 20 شابًا من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، كما تم توفير 200 فرصة عمل للإناث بإحدى المصانع بالمحافظة ، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 856 راغبا في العمل منهم 9 من ذوي القدرات الخاصة .
وقال حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره عن إنجازات المديرية عن شهر أغسطس الماضي للوزير أن المديرية قامت باستخراج 920 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة ، كما تلقت في مجال علاقات العمل 115 شكوى فردية تم تحويل 35 منها للمحكمة العمالية، و 78 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة ، وتم تسوية شكوتين، كما تم بحث وتسوية 3 شكاوى وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية .
وأشار إلي أنه تم التفتيش على 150 منشأة ، وتم تحرير 44 محضر لمنشآت مخالفة من خلال مكاتب التفتيش العمالي، والتفتيش على 10 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية وتحرير عدد 2 محضر لمنشآت مخالفة .
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