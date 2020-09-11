بنسبة 25%.. تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء في محافظة الإسكندرية

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء في 23 محافظة على مستوى الجهورية. وأشار وزير التنمية المحلية، في تقرير صادر عن الوزارة، استعرضه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى أن محافظة الإسكندرية قامت بتخفيض الأسعار بنسبة 25%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 1103جنيهات، والتجاري 1532 جنيهًا، والصناعي 1367 جنيهًا، والأخرى "إداري" 1549 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 263جنيهًا، وتجاري 421 جنيهًا، والصناعي 350 جنيهًا وأخرى "إداري" 446 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 175جنيهًا، وتجاري 258 جنيها، والصناعي 220 وأخرى "إداري" 258 جنيهًا، وأما عن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 80 جنيها، وتجاري 146 جنيهًا، والصناعي 119 جنيهًا وأخرى "إداري" 146 جنيهًا.

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