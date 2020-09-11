أسعار التصالح الجديدة فى مخالفات البناء بـ محافظة البحيرة

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة البحيرة حيث تم التخفيض بنسبة 20%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 433 جنيهًا، والتجاري 780 جنيهًا، والصناعي 481 جنيهًا، والأخرى "إداري" 763 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 240 جنيهًا، وتجاري 395 جنيهًا، والصناعي 263 جنيهًا وأخرى "إداري" 450 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 115 جنيهًا، وتجاري 193 جنيهًا، والصناعي 143 جنيهًا وأخرى "إداري" 230 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 72 جنيها، وتجاري 120 جنيهًا، والصناعي 83 جنيها وأخرى "إداري" 133 جنيهًا.

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