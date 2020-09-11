تعمل بالطاقة الشمسية.. وزير الري يتابع العمل في إنشاء ٦ محطات مياه جوفية بـ جنوب السودان

تابع الدكتور محمد عبد العاطي، ومناوا بيتر قادكوث، وزيرا الموارد المائية والري بمصر وجنوب السودان، سير العمل في مشروع إنشاء ٦ محطات مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية. وتفقد الوزيران، العمل بمحطة المستشفي القبطي بمونيكي، وشهدا انطلاق المياه من البئر وتفقدا مكونات المحطة وسير العمل في الخزان العلوي. تجدر الإشارة إلى أن تلك المحطة تعتبر واحدة من المحطات التي تقوم وزارة الموارد المائية والري المصرية بتنفيذها حاليًا لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني جنوب السودان. كما زار وزيرا الري المصري والجنوب سوداني البئر الجوفي بسكن طلاب جامعه جوبا ضمن مشروع انشاء محطات المياه الجوفية.

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