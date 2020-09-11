الحكومة توضح حقيقة عدم طرح منتجات "ما يغلاش عليك" بكل المحافظات

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن اقتصار طرح منتجات مبادرة "ما يغلاش عليك" بعدد محدود من محافظات الجمهورية.
وتواصل المركز الاعلامي مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدا أن المبادرة يتم تطبيقها بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، ويمكن للمواطنين شراء السلع والمنتجات إلكترونيًا من خلال موقع المبادرة "MOBADRA.GOV.EG"، والتعرف على أسماء وعناوين التجار، والبالغ عددهم نحو 1631 محلًا وتاجرًا، موزعين على مختلف المحافظات.
كانت الحكومة أطلقت مبادرة "مايغلاش عليك" في السادس والعشرين من يوليو الماضي، ولمدة 3 شهور قابلة للتجديد، عبر طرح عروض وخصومات على العديد من أنواع السلع من المصنعين والتجاري بنسبة 20% في المتوسط، بالإضافة إلى 10% خصما إضافيا من الحكومة لأصحاب البطاقات التموينية بحد أقصى ألف جنيه.
وذكر وزير المالية أنه يتم التنسيق مع وزارة التموين للسماح لأصحاب البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهري للسلع التموينية، بإضافتها إلى رصيدهم بمبادرة "مايغلاش عليك" بدءًا من هذا الشهر.
وأوضح الوزير أنه يمكن لأصحاب البطاقات التموينية الشراء بهذه المبالغ أي من السلع المعمرة وغير المعمرة المعروضة بمنافذ البيع التي تمتد بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم تصميم النظام الإلكتروني الخاص بذلك.
وأشار إلى حرص الحكومة على تحريك عجلة الاقتصاد وسرعة دوران رأس المال لصالح المواطنين، على النحو الذي يُساعد في توفير متطلباتهم الأساسية، ويخلق فرص عمل جديدة، وذلك من خلال سداد مستحقات التجار والمُصنعين من دعم الخزانة العامة لأصحاب البطاقات التموينية في موعد أقصاه 4 أيام عمل.
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