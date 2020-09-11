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تأجيل سداد الالتزامات المالية المستحقة على المشروعات السياحية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل سداد الالتزامات المالية المستحقة على المشروعات السياحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور محافظي جنوب سيناء والغردقة ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية واعضاء مجلس الإدارة وذلك قبل سفره إلى محافظة الأقصر مساء أمس الخميس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات أسفر عنها عدد من القرارات من أبرزها الموافقة على تأجيل سداد الإلتزامات المالية المستحقة لمشروعات التنمية والإستثمار السياحي المخصصة من الهيئة والتي كانت تستقبل الزائرين فعليا خلال شهر مارس ٢٠٢٠ عن المدة مــن 1/3/2020 وحتى 30/9/2020.

كما تم الموافقة علي اعتماد الحساب الختامى والمركز المالي (المعدل) للهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنة المالية 2019 /2020  المنتهية في 30/6/2020، حيث حققت الهيئة مبلغ  1,277 مليار جنيه  إجمالى الإيرادات، بصافي ربح قدره مبلغ 1,119 مليار جنيه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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