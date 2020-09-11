نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزاء يجتمع مع محافظ المنوفية لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة مع اللواء إبراهيم أبو ليمون؛ محافظ المنوفية، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في المحافظة.

وخلال الاجتماع، أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إلى أن قيمة استثمارات العام المالي الجاري للمحافظة بلغت 410 ملايين جنيه بزيادة تُقدر بـ 188 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق؛ وذلك في مشروعات رصف الطرق وإقامة الكباري، وتحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، فضلا عن مخصصات مجال الأمن والإطفاء والمرور.

وأضاف المحافظ أن الوزارات الخدمية المختلفة تنفذ مشروعات بالمحافظة بإجمالي استثمارات للعام المالي الجاري تبلغ 2.114 مليار جنيه، موزعة على قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والصحة والكهرباء والتعليم والري والشباب والرياضة والأوقاف والتضامن الاجتماعات والتموين والثقافة والقوى العاملة.

وتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون أنه بالإضافة إلى ماسبق فإن هناك استثمارات ومشاركات مجتمعية بقيمة 736 مليون جنيه، تنقسم إلى 236 مليون جنيه للخطة العاجلة لرصف الطرق المحلية، و100 منحة من البنك المركزي لقطاع الصحة، و135 مليون جنيه قيمة المشاركة الاجتماعية، و265 مليون جنيه مخصصات الخطة المركزية لإدارة المخلفات الصلبة.

وأضاف المحافظ أن جملة الاستثمارات المُنفذة بقطاع الصحة بالمحافظة خلال الفترة 2014-2020 بلغت 408 ملايين جنيه، تم تخصيصها لإقامة مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى شبين الكوم سعة 230 سريرا، وتجهيز 5 مستشفيات هي: زاوية الناعورة بالشهداء، ورمد شبين الكوم، وصدر منوف، وأشمون العام، وبركة السبع، كما أنفق أيضا من هذه المخصصات على رفع كفاءة البنية الأساسية لعدد 5 مستشفيات، وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة 12 وحدة صحية، وتطوير ورفع كفاءة عدد 13 وحدة رعاية أولية، وبناء أسوار وتجهيز 11 وحدة صحية، وإنشاء وحدة قسطرة القلب بأشمون العام للقضاء على قوائم الانتظار.

ووفقا لما عرضه اللواء إبراهيم أبو ليمون فإن جملة استثمارات قطاع الصحة خلال العام 2020-2021 بلغت 164.3 مليون جنيه.

ولفت إلى أن إجمالي الاستثمارات في قطاع التعليم بالمحافظة خلال الفترة من 2014-2020 بلغت 2.227 مليار جنيه، موزعة على كل من هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تم تخصيص هذه المبالغ لإنشاء 84 مدرسة جديدة، وعمل إحلال كلي لـ 26 مدرسة، وتوسعات لـ 64 مدرسة، وصيانة لـ 81 مدرسة، ورفع كفاءة 98 مدرسة تعليم عام و25 مدرسة تعليم فني، و9 مدارس من مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، و6350 من الورش والمعامل.

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وتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون أن إجمالي الاستثمارات في قطاع التعليم بالمحافظة خلال العام المالي الجاري بلغ 374.2 مليون جنيه مقارنة بـ 255 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي.

وحول الاستثمارات الحكومية في قطاع مياه الشرب، أوضح المحافظ أنه تمت تغطية كافة مدن وقرى المحافظة بخدمة مياه الشرب، باستثناء بعض المناطق التي تم ضمها للحيز العمراني، بطاقة تشغيلية 841 ألف م3يوم.

وفي هذا الصدد، لفت محافظ المنوفية إلى أن إجمالي الاستثمارات في الفترة من 2014-2020 بلغ 1.128 مليار جنيه، تم تخصيصها لاستكمال إنشاء محطتي مياه بطاقة 153 ألف م3 يوم، كما تم استكمال إنشاء 16 محطة إزالة حديد ومنجنيز بطاقة 98 ألف م3 يوم، ومد شبكات مياه بطول 200 كم.

وأضاف أن إجمالي الاستثمارات في قطاع مياه الشرب خلال العام المالي الجاري يبلغ 163.8 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه من المقرر خلال هذا العام الانتهاء من محطة مياه " الباجور" بطاقة 43 ألف م3يوم، وكذا 3 محطات مياه(إزالة حديد ومنجنيز) بطاقة 20 ألف م3يوم، وكذا جار العمل على الانتهاء من 4 محطات مياه مرشحة بطاقة 1.3 ألف م3 يوم، فضلا عن إحلال وتجديد شبكات المياه بطول 56.6 كم بدائرة المحافظة.

وتطرق المحافظ إلى مشروعات قطاع الصرف الصحي، موضحا أنه تم تغطية كافة مدن المحافظة بخدمة الصرف الصحي، باستثناء بعض المناطق التي تم ضمها للحيز العمراني، كما تم تغطية نسبة 41% من قرى المحافظة بعدد 129 قرية وجار العمل على الانتهاء من 110 قرى بطاقة 470 ألف م3 يوم.

ووفقا لما عرضه المحافظ، فإن إجمالي الاستثمارات بقطاع الصرف الصحي خلال الفترة 2014-2020 بلغ 2.815 مليار جنيه، خُصصت للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصحي في مشروعات تم تنفيذها ودخلت الخدمة، تمثلت في استكمال إنشاء 11محطة معالجة، واستكمال إنشاء 77 محطة رفع لخدمة القرى ومد شبكات الصرف الصحي بطول 980 كم، كما تم تخصيص جزء من الاعتمادات لإنشاء 4 محطات رفع في ميت الواسطى والسلخانة وعزبة عاصم وميت أبو الكوم وشبكاتها بطول 12 كم، وإحلال وتجديد 3 محطات رفع، وتم تنفيذ شبكات صرف صحي بطول 14.260 كم.

وخلال العام المالي الجاري، تم تخصيص 1.284 مليار جنيه؛ لاستكمال محطتي معالجة في كل من كفر تفرة البحري مركز بركة السبع، والخطاطبة وكفر داود ومركز السادات بطاقة 30ألف م3، واستكمال توصيل خدمات الصرف الصحي لـ 23 قرية خلال العام المالي الحالي، وجار تنفيذ 9 محطات معالجة بطاقة 107 آلاف م3 يوم، كما تم إحلال وتجديد شبكات صرف صحي بطول 14.260 كم بدائرة المحافظة.

